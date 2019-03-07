فن ومشاهير

إقبال ضعيف على تذاكر حفل أصالة وعبادي الجوهر في السعودية!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تستعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC) بجدة، بإشراف من الهيئة العامة للثقافة ، لاستضافة حفل الفنان عبادي الجوهر والفنانة أصالة نصري في ليلة استثنائية، مساء غد الجمعة.

ويقام الحفل الموسيقي على مسرح مفتوح بإطلالة مميزة على شاطئ البحر في حي البيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مع توفير عربات الطعام التي ستقدم وجبات سريعة متنوعة لضيوف الحفل، إضافة إلى مجموعة واسعة من الخدمات والمرافق العامة المحيطة.

ووصلت ظهر أمس الفنانة أصالة لمطار الملك عبدالعزيز بجدة عبر المكتب التنفيذي وسط رفض تام للقاء الإعلام بالفنانة، كما لم تسلم حتى الآن التصاريح اللازمة والخاصة للإعلاميين لدخول الحفل؛ ما وضع أكثر من علامات استفهام حول الحفل.

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وأكدت مصادر لفوشيا إن الإقبال على شراء تذاكر الحفل ضعيف للغاية حتى اللحظة.

وتقيم مساء اليوم أصالة بروفاتها داخل القاعة الخاصة بالفندق، كما أقام عبادي عصر أمس بروفاته الأخيرة استعداداً للحفل المرتقب.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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