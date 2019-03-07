ميغان وهاري بانتظار هدية "خاصة جدًا" لمولودهما المُرتقب.. فما هي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع بدء العد التنازلي لقدوم مولود دوقي ساسكس، هاري وميغان ماركل، يتوقع أن تنهال عليه الهدايا من العائلة، الأقارب، المحيطين والمحبين، لكن أولى الهدايا "الخاصة جداً" التي قد يتلقاها هي التي ستقدمها له شركة StevensonBrothers المتخصصة في صناعة لعب الأطفال والمفضلة بالنسبة للملكة نفسها.

وأفادت بهذا الصدد صحيفة اكسبريس بأن الشركة تعتزم إهداء المولود الملكي المنتظر حصانا هزازا، ونقلت عن مارك ستيفنسون، الشريك المالك للشركة، قوله "نحن محظوظون للغاية؛ لأن أعمالنا تحظى بإعجاب العائلات الملكية بكافة أنحاء العالم".

وتابع مارك بقوله "قمنا بتصنيع أحصنة هزازة لعائلات في الشرق الأوسط، الإمارات العربية المتحدة، البحرين وقطر وكذلك لبعض من العائلات الملكية في أوروبا".

ومن الجدير ذكره أن تلك الشركة والورشة المملوكة لها يديرها مارك بالتعاون مع شقيقه، توني، وتُصَنِّع أحصنة هزازة حسب الطلب على مدار الـ37 عاماً الماضية، وقد قدَّمت خلال تلك الفترة عدة نماذج لأحصنة هزازة للملكة إليزابيث الثانية المحبة منذ فترة طويلة لعالم الخيول والسباقات. وتقوم الشركة، التي يوجد مقرها في بيثرسيدن (كينت)، بتصنيع ما بين 170 إلى 180 حصاناً هزازاً كل عام.