رامي صبري يبدأ بتسجيل ألبومه

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: بدأ الفنان رامي صبري بتسجيل ألبومه الجديد الذي تعاقد مع شركة نجوم ريكودرز على تقديمه. وهو يعمل عليه بشكلٍ مكثّف تمهيداً لتسليم الماستر الخاص به للشركة قبل بداية شهر رمضان. خاصةً أنه ينوي طرحه خلال عيد الفطر المقبل الذي يتزامن هذا العام مع بداية الموسم الصيفي. حيث يتواجد بشكلٍ مستمر في الاستوديو الخاص بالشركة للإنتهاء منه، لكنه لم يستقر على العدد النهائي لأغنياته التي سيكون بعضها من ألحانه، ويتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم عزيز الشافعي، امير طعيمه، تامر حسين، جلال الحمداوي، هالة علي، وطارق توكل.

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