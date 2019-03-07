شكرا لقرائتكم خبر عن "الشهرة زلزال".. اعرف حكاية "محمد حربى" فى حياة محمد رمضان بمسلسله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم محمد رمضان تصوير مسلسله "زلزال"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث انتهى رمضان من تصوير الأسبوع الثانى من المسلسل، والذى تنتجه شركة سينرجى فى التعاون الأول بينهما فى الدراما التليفزيونية، ويكثف المخرج إبراهيم فخر ساعات التصوير خلال افترة المقبلة لتصل لـ 16 ساعة يومياً، من أجل الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى لتصبح جاهزة لعمليات المونتاج والمكساج والموسيقى التصويرية فى أقرب وقت.

محمد رمضان يجسد شخصية الشاب "محمد حربى" الشهير بـ "زلزال"، وهو طالب فى الجامعة يقطن فى منطقة "العياط" يمر بعدة مواقف تقلب حياته، ويحاول إثبات ذاته من خلال الأحداث التى تدور فى إطار من التشويق والإثارة، حيث صور رمضان عددا من مشاهد فترة التسعينات خلال أحداث العمل الفترة الماضية.

يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ومحمد الدقاق، وعدد آخر من الفنانين.