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شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوى وبوسى شلبى وهانى البحيرى فى احتفالات اليوم العالمى للمرأة بمدريد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم غدا الجمعة 8 مارس، بيوم المرأة العالمى، وتشارك الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى والاعلامية بوسى شلبى بهذا اليوم من مدريد العاصمة الأسبانية.
ونشرت بوسى شلبى صورة تجمعها بالفنانة رجاء الجداوى وعلقت عليها "من مدريد فى يوم المرأة العالمى وتكريم سيدات من الوطن العربى وعروض أزياء من مختلف البلاد العربية ومن مصر هانى البحيرى".
رجاء الجداوى وبوسى شلبى
اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمى، يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم.
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