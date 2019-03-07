شكرا لقرائتكم خبر عن "ليك فى قلبى مكانة خاصة".. رسالة نجلاء بدر لـ أحمد رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة نجلاء بدر، رسالة للفنان أحمد رزق عبر حسابها على موقع تبادل الصور "انستجرام"، وكتبت نجلاء قائلة: " بجد من أطيب وأطهر الناس اللي عرفتها في حياتي يسعد الروح والقلب، ابن إسكندرية الأصيل ربنا يحفظك ويحفظ بيتك وأولادك من كل شر يا جميل يا طيب ومهما الدنيا شغلتنا لك فى قلبي مكانه خاصة".

وتشارك نجلاء فتحى فى مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة مصطفى شعبان، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى، غفران محمد وعدد آخر من الفنانين.