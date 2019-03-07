سفير مصر في فيتنام يستقبل خالد جلال.. و"العرائس" تقدم عروضًا خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-غادة طلعت: استقبل سفير مصر في فيتنام محمود نايل المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ورئيس الوفد المصري هناك. وأقام "نايل" مأدبة غداء بحضور نائبه أحمد أنور على شرف الوفد المصري لوزارة الثقافة الذي يستعد لتقديم عرض العرائس المائية غدًا في فيتنام. ودعا السيد السفير لفيفًا من قيادات وزارة الثقافة والسياحة الفيتنامية والمخرج محمد نور مدير مسرح العرائس بالقاهرة والمخرجة مي مهاب والسيدة حياة مندوب العلاقات الثقافية الخارجية مدير إدارة المهرجانات ووجهت فرقة مسرح العرائس المائية الفيتنامية دعوة للمخرج الكبير خالد جلال وأعضاء الوفد المصري لمسرحهم، وقدموا عرضًا خاصًا للوفد المصري. وعقد المخرج خالد جلال صباح اليوم الخميس اجتماعًا مع مندوبي وزارة الثقافة الفيتنامية نقل لهم خلاله تحية السيدة وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم والسيدة الدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وتوجيهات السيدة الوزيرة لدعم التبادل الثقافي بين البلدين.

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