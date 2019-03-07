محسن منصور يحسم موقفه من انتخابات نقابة المهن التمثيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أسبوعان وتبدأ انتخابات نقابة المهن التمثيلية، التي تعقد يوم 22 مارس الجاري، وهي الانتخابات الخاصة بمقعد النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.

وقال الفنان محسن منصور عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في تصريح خاص لمصراوي، أنه حسم موقفه من الانتخابات وقرر عدم الترشح مرة أخرى.

الانتخابات خاصة بمقعد النقيب، و6 من الأعضاء هم سامي مغاوري، إيهاب فهمي، محسن منصور، عفاف رشاد، أشرف طلبة، سامح بسيوني.