رجاء الجداوي وبوسي شلبي تحتفلان بيوم المرأة العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالفنانة رجاء الجداوي، من العاصمة الإسبانية مدريد.

وعلقت: "من مدريد في يوم المرأه العالمي، وتكريم سيدات من الوطن العربي وعروض أزياء من مختلف البلاد العربية من مصر هاني البحيري".

ويشارك مصمم الأزياء هاني البحيري في الدورة الثانية من المهرجان الأسباني للموضة، للمرة الثانية على التوالي بمناسبة أعياد المرأة.