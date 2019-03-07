محمد عساف وبلقيس وبسمة العتيبي في قائمة فوربس.. والجمهور يتفاعل!

دخل الفنان الفلسطيني محمد عساف، والفنانة بلقيس، والمغنية السعودية بسمة العتيبي، قائمة مجلة فوربس السنوية للمبدعين الشباب عن شهر فبراير الماضي، الذين يقودون مستقبل الشرق الأوسط تحت سن الـ 30 عامًا، وتستهدف قائمة مجلة فوربس الشباب الذين لا تصل أعمارهم 30 عامًا من مختلف المجالات التكنولوجية والأعمال والرياضية والفنية، والقادرين على تغيير المستقبل، وهم إما من الذين يقيمون في الدول العربية أو لهم الإرث العربي.

وعبر جمهور محمد عساف وبلقيس عن سعادتهم وفخرهم بوجودهما في قائمة فوربس، مؤكدين أنهما يستحقان ذلك. بينما أثار اختيار بسمة العتيبي ردود فعل متباينة بين مغردين سعوديين على تويتر، فمنهم من أشاد باختيار الفنانة، إلا أن الطرف الآخر من المتابعين أكدوا بأن هناك أسماء كثيرة تستحق التواجد في المجلة؛ لأنها مؤثرة في المجتمع السعودي. وتم اختيار الأشخاص من ضمن 14 قطاعًا و15 دولة عربية، حيث تواجد في هذه القائمة 7 أشخاص من أصل مصري من بينهم بطلة الاسكواش للنساء نور الشربيني. كما ضمت القائمة اللبنانيمروان أبو ديب المقيم في ماساشوستس الأميركية، والذي يملك إرثًا كبيرًا في تصميم المدن الذكية بمختلف دول العالم.