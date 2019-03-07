لم تجد له أي علاج.. بالفيديو: إعلامية سعودية تكشف عن إصابتها بمرض خطير

كشفت الإعلامية السعودية دلال سالم، عن إصابتها بمرض خطير؛ حيث لم تجد أي علاج لمرضها الذي لم يستطع أي طبيب أن يعرفه، عقب تعرضها إلى الإغماء على الهواء دون أي مقدمات أو أسباب.

وقالت “سالم” في برنامج “مع عادل” والذي يقدمه الإعلامي عادل أبو حميد: “أُصبت بمرض اسمه التصلب اللويحي، وعانيت كثيرًا بسبب هذا المرض ولكن بالإصرار والعزيمة تقرر أن تقهره وهو ما تحقق بلفعل وتعافيت منه تمامًا”.

وأضافت: أنها “توجه الشكر الكبير إلى والدتها التي وقفت بجانبها، وعانت كثيرًا حتى وقفت على قدمها مرة أخرى، وعادت إلى مهنتها التي تحبها وهي الإعلام”.