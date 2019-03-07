نجلاء بدر لـ"أحمد رزق": ليك في قلبي مكانة خاصة

نشرت الفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رسالة للفنان أحمد رزق، قائلة: "بجد من أطيب وأطهر الناس اللي عرفتها في حياتي يسعد الروح والقلب، ابن

إسكندرية الأصيل ربنا يحفظك ويحفظ بيتك وأولادك من كل شر يا جميل يا طيب، ومهما الدنيا شغلتنا لك فى قلبي مكانة خاصة".

جدير بالذكر أن نجلاء بدر تشارك في مسلسل "أبو جبل"، وهو بطولة كل من: "مصطفى شعبان، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد علي رزق، عايدة رياض، وغيرهم، تأليف: محمد سيد بشير، وإخراج: أحمد صالح، وإنتاج: شركة "سينرجى".