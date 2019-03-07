غداً..فيلم الموسيقى في بر مصر في افتتاحية مهرجان الإسكندرية

تشهد أوبرا الإسكندرية غداً افتتاح مهرجان "أسبوع الفيلم"، وذلك بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم. صرح أسامة البهنسي، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، بأنه قد وقع الاختيار على فيلم "الموسيقى في بر مصر" من إنتاج الإدارة المركزية للإنتاج المتميز بالقطاع، ليتم عرضه في افتتاحية المهرجان.

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