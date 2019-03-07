تفاصيل حفل ماجدة الرومي الخيري

تستعد المطربة اللبنانية ماجدة الرومى، لإحياء أولى حفلاتها بمصر لعام 2019، ومن المقرر أن يقام الحفل 5 أبريل المقبل، في السادسة مساء،بكايرو فيستيفال سيتى مول بالتجمع الخامس.
ويقام الحفل تحت قيادة المايسترو، نادر عباسى، وفرقته الموسيقية، وأرباح
الحفل مخصصة لصالح الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
وحددت الجهة المنتجة للحفل أسعار التذاكر للجمهور: الفئة الأولى بمبلغ 3000 جنيه، والفئة الثانية 2000 جنيه، والفئة الثالثة 1500 جنيه، والفئة الرابعة 1000 جنيه.
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