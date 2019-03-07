اليوم.. رامي عياش يطرح أغنية جديدة بعنوان "حابب"

يستعد الفنان رامي عياش لطرح أحدث أغنياته "حابب"، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". وتعد "حابب" هي ثالث أغنيات رامي الجديدة، حيث سبق وأن طرح أغنيتي "قصة حب ، وصفولي عيونك" على قناته الرسمية عبر "يوتيوب". والأغنيات الثلاث من إنتاج شركة مزيكا للانتاج الفني، ويعد هذا التعاون الأول مع رامي في مشواره الفني.

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