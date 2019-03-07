رضا يطرح أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم

طرح المطرب اللبناني رضا، بمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأم، أغنية جديدة تحمل اسم "وحشاني يامه"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وحققت الأغنية ردود فعل عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وحققت الأغنية ردود فعلإيجابية من الجمهور فور طرحها. جدير بالذكر أن أغنية "وحشاني يامه" من كلمات بدر الجميل أحمد، وألحان وليد سعد، وتوزيع طارق عبدالجابر.

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