مها أحمد تُطمئن جمهورها على صحة نجلها

نشرت الفنانة مها أحمد على صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منشورًا تطمئن به جمهورها على صحة ابنها أحمد وتحسن حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة، الإثنين الماضي، نقل على

إثرها للمستشفى، موجهة الشكر لكل من اتصل بها للاطمئنان.

وكتبت مها: "الحمد لله ربنا كريم، شكرًا لكل اللى دعوا لأحمد وسألوا عليه، ربنا

قادر على كل شىء".

جدير بالذكر أن الفنانة مها أحمد طلبت من جمهورها، الإثنين الماضي، بالدعاء لنجلها أحمد، بعد تعرضه لوعكة صحية قائلة: الحمد لله ربنا كريم، شكرًا لكل اللى دعوا لأحمد وسألوا عليه، ربنا

قادر على كل شىء".