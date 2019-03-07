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كتب امير فتحي في الخميس 7 مارس 2019 03:32 مساءً -
نادل فقير يصبح مليونيراً بفضل قيء حوت!
تغيرت حياة النادل الفقير أبارا عندما علم أن الكتلة التي احتفظ بها من شاطئ جزيرة ساموي التايلاندية هي في الحقيقة قيء حوت، تساوي ما يقارب دولار أميركي. وعثر الشاب في يونيو 2018 على كتلة ذهبية غير عادية تزن 10 كيلوغرامات، لها ملمس الشمع الناعم، عندما كان يتمشى على الشاطئ.
حاول أبارا حرق الكتلة التي عثر عليها لكنها تحولت إلى “سائل زيتي ومن ثم تجمدت مرة أخرى”.
وحضر صديق أبارا لزيارته، في فبراير الماضي، ولفتت انتباهه الكتلة الغريبة وأخبر صديقه بأنها مادة العنبر على الأرجح.
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