كتب امير فتحي في الخميس 7 مارس 2019 03:32 مساءً -

أطلت الميكب أرتيست السعودية الشهيرة ملكة كابلي وزوجها المدون الكويتي أحمد السالم ضيوفًا في برنامج ع السيف الذي يعرض على قناة atv Kuwait. وعلقت كابلي على الشائعات التي انتشرت بعد زواجهما ونفت تمامًا أن يكون السبب وراء إعلان الزواج الشهرة وزيادة عدد المتابعين وعن حفل الزفاف أكدت أنه ليس له قيمة سوى معنوية.

وأوضح أحمد السالم أن كابلي رفضت أن يقدم لها على الجنسية الكويتية فيما قالت كابلي: ” أبي أعيش في الكويت وزوجي يريد يعيش في جدة ولكن اتفقنا أن نعيش في الكويت بعد سنة”.

وخلال الحلقة فاجأت السعودية ملكة كابلي جمهورها بإعلان حملها على الهواء.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا ملكة كابلي: أبي أعيش في الكويت وزوجي يريد يعيش في جدة تفاجأ جمهورها بحملها على الهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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