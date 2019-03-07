شاهدوا سهير رمزي تحتفل بعيد ميلادها الـ 69.. وهذه مفاجأة زوجها!

سهير رمزي تحتفل بعيد ميلادها الـ 69

احتفلت الفنانة المصرية سهير رمزي، بعيد ميلادها الـ69، وسط حضور أقاربها وأصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه، وبعض رجال الأعمال وصفوة المجتمع. وأقام حفل عيد ميلاد سهير رمزي، زوجها رجل الأعمال المصري علاء الشربيني، حيث فاجأها بإحضار فرقة موسيقية باسم “التخت الشرقي”، وأحيا الحفل على أنغام الموسيقي.

كما جهّز علاء الشربيني، قالب حلوى، له ثلاثة أدوار، وأرفق فيه اسمها وصورتها، وشاركها في تقطيعه، وسط أجواء من المرح، بينما التقط الحضور صورًا تذكارية.

وكان من أبرز الحضور، بوسي، دلال عبدالعزيز، شهيرة حمدي، سمير صبري، عمر زهران، والمنتجون عريان فهيم، عادل حسني، حسين علم الدين، والسيناريست فتحي الجندي، والمستشار محمد الفقي رئيس محكمة الجنايات وزوجته، والمستشار حسين الجابري رئيس محكمة الاستئناف وزوجته شيرين الجابري، والإعلامي وائل الأبراشي، والكابتن مجدي عبدالغني، وغيرهم.

يُذكر أن سهير رمزي، ولدت في 3 مارس 1950، وهي ابنة الفنانة درية أحمد، وكان أول ظهور لها في السينما في سن صغيرة، أقل من 6 سنين، في فيلم “صحيفه سوابق” عام 1956 ولكنها قررت التوقف عن العمل الفني، وبعد 4 سنوات شاركت بفيلم “البنات والصيف”