طلبات البيتزا تسعى للوصول إلى جناح عبد العزيز بوتفليقة في المستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا يزال الوضع الصحي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعالج في أحد المستشفيات بمدينة جنيف السويسرية، يسطير على تفكير الكثير من الجزائريين.

التلفزيون السويسري «آر تي أس - RTS » ذكر أن بوتفليقة ربما سيغادر المستشفى الجامعي السويسري، الذي يرقد فيه منذ عشرة أيام.. دون أن يحدد أي وجهة سيتم نقله إليها إن كانت إلى مستشفى آخر في جنيف أو إلى الجزائر.

وأوضح أن الجزائريين المرافقين لبوتفليقة طالبوا إدارة المستشفى بتشديد الرعاية الصحية، وتوفير الفرق الطبية، في ظل استمرار حالة الغموض والتكتم بشأن صحته.

المستشفى الجامعي بجنيف كان قد أعلن في وقت سابق حالة الطوارئ، بعد تلقيه آلاف المكالمات من الجزائريين للاستفسار عن صحة الرئيس.

صحيفة “تريبيون دو جنيف”، نقلت عن الناطق الرسمي لمستشفيات جنيف، نيكولا دو سوسور، قوله: إن محوّل الهاتف الذي يتلقى ما معدله 3 آلاف مكالمة يومياً، أصبح يتلقى الضعف ويستقبل عددا هائلا من الاتصالات، مشيراً إلى أن معظم المكالمات تأتي من الجزائر، وهو ما دفع إدارة المستشفى إلى تعزيز قدرات محول الهاتف لتحمّل هذا الكم من الاتصالات.

موقع “20 دقيقة” السويسري، ذكر أن المستشفى تلقى أكثر من 6 آلاف اتصال خلال الساعات القليلة الماضية، مضيفا أن إدارة المصحة تعاملت بشكل طبيعي مع الوضع.

ووفقا لـ”سكاي نيوز”، فإن عددا من المواطنين نشروا على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، المحادثات الطريفة التي جمعتهم بموظفي استقبال المستشفى السويسري.. ومنها.. قال أحد ألأاشخاص في مكالمته: “آلو بوتفليقة، أنا من مطعم بيتزا ونريد إيصال 4 وجبات إلى الطابق الثامن، لكننا لم ننجح في ذلك”، فردت عليه الموظفة المكلفة باستقبال المكالمات قائلة: “محاولة جيدة.. أرى أنك تتصل من الجزائر، إذا كنت مهتما بالرئيس بوتفليقة، فلا أملك أي معلومة عن الأمر”.

متصل آخر قال: “مساء الخير، أتصل بكم لمعرفة مستجدات صحة الرئيس، أنا ابن أخيه”، فكان الرد: “أعتذر سيدي، لا أجد هذا الاسم على اللائحة المتواجدة أمامي”.