القصر الملكي يحمي ميجان ماركل بـ 6 تحذيرات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حذرت الحسابات الرسمية للقصر الملكي البريطاني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما أسمتهم بـ”المتصيدين” من الإساءات اللفظية إلى ميجان ماركل أو كيت ميدلتون.

ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم: فإنه يعتقد أن صورة واحدة على وجه الخصوص هي التي جذبت طوفان الإساءة، ما دفع القصر لإعادة تقييم كيفية تفاعل الجمهور مع القصص والصور الملكية.

وأضافت، أن ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، كانت قد ظهرت في شهر ديسمبر الماضي، أمام الجماهير بمظهر مفاجئ أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانية، وصعدت إلى المنصة، وهي مرتدية فستانا أسود اللون، من دار أزياء “جيفنشي”، لتقديم مصممة فستان زفافها، كلير وايت كيلر، وكانت تحمل معها الجائزة، وقد صورت وهي تضع يدها على بطنها.

بعد مشاركة الصور عبر حسابات مجلة “Hello” على مواقع التواصل الاجتماعي، قوبلت بفيض من التعليقات المسيئة والقاسية لدوقة “ساسكس”.. وهاجم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ميجان وانتقدوا بشدة طريقة احتضانها لبطنها المنتفخ منذ حملها، ثم تصاعدت الإساءة ضدها منذ ذلك الحين.. ولم تكن ميغان الوحيدة المستهدفة بالتعليقات السيئة، حيث طال الأمر كذلك كيت ميدلتون، دوقة “كامبريدج”.

القواعد الملكية الجديدة، تضمنت دعوات لأن تكون التعليقات والتفاعلات مع حسابات القصر على الشبكات الاجتماعية “ذات محتوى غير ضار، وألا تتضمن تشهيرا بأي شخص، أو الافتراء على الآخرين، وألا تكون التعليقات بذيئة أو مهينة أو مهددة أو هجومية أو مؤذية أو مشجعة على الكراهية، وألا تروج للمواد العنصرية الصريحة أو العنف”.

كما دعت القواعد الملكية الجديدة إلى عدم التشجيع على التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية أو الإعاقة أو الميول الجنسية أو السن.