الغريمتان كيت ميدلتون وميجان ماركل في حفل التنصيب رغما عنهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اجتمعت كيت ميدلتون، زوجة الأمير البريطاني ويليام، وميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، رغم خلافاتهما خلال الحفل الذي أقامته ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بقصر بكنجهام، احتفالا بالذكرى الـ50 لتنصيب ابنها الأكبر تشارلز أميرا لويلز.

حضور ميجان ماركل دوقة “ساسكس”، وكيت ميدلتون دوقة “كامبريدج”، الحفل يبدو انه خطوة أولى للم شملهما بعد الخلافات التي ظهرت بينهما مؤخرا من خلال وسائل الإعلام البريطانية، وذلك منذ آخر ظهور علني لهما في عيد ميلاد المسيح 25 ديسمبر الماضي.

كيت ميدلتون - وهي أم لثلاثة أطفال من زوجها الأمير ويليام - ظهرت في الحفل، بفستان وردي وبه أزرار وأكمام طويلة، بينما ارتدت ميجان ماركل - الحامل في طفلها الأول من زوجها الأمير هاري - بفستان من البروكار المتلألئ يتميز بطباعة زهرية، وارتدت فوقه معطفا من اللون الأبيض.

ميجان ماركل تبادلت مع كيت ميدلتون حديثا وديا في الحفل، كما تبادلتا الابتسامات.. ولم تحضر ميجان ماركل عيد ميلاد كيت ميدلتون الـ 37 في شهر يناير الماضي، فيما أفادت تقارير وقتها أن السبب هو قضاء كلا منهما لأجازة.

وسائل الإعلام، كانت قد ذكرت أن العلاقة بين ميجان ماركل وكيت ميدلتون متوترة، وأن كيت ميدلتون قالت لميجان ما أغضبها آنذاك.