شاهد الصور الكاملة لحفل عيد ميلاد سهير رمزي الـ69 بحضور نجوم الفن

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفل رجل الأعمال علاء الشربيني بعيد ميلاد زوجته الفنانة المصرية سهير رمزى بحضور نجوم الفن والإعلام ورجال الدولة والمجتمع.

وكان من بين الحضور الفنانة بوسي، والفنانة شهيرة، والفنان سمير صبري، والمنتج عريان فهيم، والفنان عمر زهران، والمنتج عادل حسني، والسيناريست فتحي الجندي، وأستاذ صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة الأسبق وحرمه، والمستشار محمد الفقي رئيس محكمة الجنايات وحرمه، والمستشار حسين الجابري رئيس محكمة الاستئناف وحرمه شيرين الجابري، ودكتور سامي عبدالعزيز وحرمه دكتوره صبوره السيد.

كما حضر الإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامية بوسي شلبي، والكابتن مدحت رمضان وحرمه دكتوره هالة رمضان، والفنانة ميرت عمر الحريري، والفنانة دلال عبدالعزيز، وسيدة الاعمال زينات الشال، ورجل الأعمال عادل أسامه وحرمه، والكابتن مجدى عبدالغني وحرمه مصممة الأزياء نعمة عبدالغني، ورجل الأعمال أحمد صبيح وحرمه جيجي حسني، ورجل الأعمال راجي نعمان وحرمه، والخبير السياحي طلال عطار صاحب مطعم دار ورد بمول أركان 6 اكتوبرالذى أقيم بها عيد الميلاد.

وحضر المنتج محسن علم الدين، والمطربة حنان التى قدمت خلال الحفل أغنية أم كلثوم “لسه فاكر”، ودكتور عباده سرحان وحرمه، ورجل الأعمال محمد الهواري وحرمه، والاعلامي محمد الشيخ، والمخرج محمد تركي، وأحيا الحفل التخت الشرقي واستمر الحفل حتى صباح اليوم التالي.