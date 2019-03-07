كواليس تسجيل رامي صبري لأغاني البومه القادم.. تعرف على موعده.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

في جلسات سرية يعقد الفنان المصري رامي صبري اجتماعات مطولة مع فريق عمل ألبومه القادم المقرر طرحه في صيف 2019 بموسم عيد الفطر، وبدأ منذ أيام في تسجيل أغاني الألبوم القادم باستديوهات شركة “نجوم ريكوردز” المنتجة لأعمال الفنان رامي صبري.

ويتعاون رامي في ألبومه القادم مع عدد كبير من صانعي المزيكا بمصر من شعراء وملحنين وموزعين منهم كل من الشاعر أحمد علي موسى، والشاعر تامر حسين، والشاعر أمير طعيمة، وعزيز الشافعي، وهالة علي.

ومن الموزعين جلال الحمداوي، الذي تعاون مع رامي مسبقا في أغنية “الراجل وأهد الدنيا”، اللذان لاقا إعجاب الكثيرين من مستمعي رامي صبري، كما يتعاون أيضا مع الموزع طارق توكل، تميم ومن الملحنين يتعاون رامي مع كل من مديح، شادي حسن، كما يقوم رامي كعادته بتلحين بعض أغنيات ألبومه القادم.

يذكر أن اّخر أعمال النجم رامي صبري كانت أغنية “مبروك علينا” من أنتاج شركة “نجوم ريكوردز” من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي.