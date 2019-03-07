مهرجان الشروق الرابع يكرم مجدي أبو عميرة وعدد من نجوم الفن والإعلام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

اختتم مساء الأربعاء فاعليات مهرجان الشروق الرابع لإبداعات طلاب الإعلام تحت قيادة ا.د.محمد سعد ابراهيم عميد المعهد ورئيس المهرجان، ورئيس مجلس الإدارة اللواء الدكتور أحمد عبد الرحيم ، والمنظم بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا، بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام.

وقد تم خلال الحفل تكريم المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، ونائب رئيس تحرير جريدة الأهرام علاء ثابت، والسيناريت مجدي صابر، و ا.د هويدا مصطفي، والدكتور نسرين عبدالعزيز منسق عام المهرجان، وكل من دكتور رامي عطا المدير التنفيذي للمهرجان، ودكتور سهير صالح نائب رئيس المهرجان، والإعلامية رشا نبيل، والصحفي أحمد أبو القاسم، وعدد من الإعلاميين.

كما تم خلال الحفل توزيع كتاب عن “سيدة المسرح العربي سميحة أيوب”، والذي أعدته الدكتورة نسرين عبدالعزيز أستاذة قسم الإذاعة والتليفزيون بالمعهد، ويضم الكتاب السيرة الذاتيه لحياة الفنانة، واهم المحطات الفنية لها بالمسرح العربي.