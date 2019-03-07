السرطان يترك آثاره على بطن نجمة بوليود سونالي بيندر.. صورة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شاركت الممثلة الهندية سونالي بيندر صورة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، تظهر في اللقطة بندبة في بطنها تبلغ 12 بوصة ناتجة من جراحة السرطان.

تم تشخيص حالة سونالي بيندر بأنها مصابة بسرطان عالي الدرجة في يوليو من العام الماضي، سافرت بعدها إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، وبعد معركة طويلة ومتعبة مع المرض، عادت الممثلة إلى الهند.

سونالي أرادت مشاركة معركتها منذ بدايتها وقتالها مع مرض السرطان مع جمهورها ومتابعيها، وتأتي تلك الصورة التي نشرتها مؤخرًا، وظهرت فيها تلك الندبة لكي تعطي القوة والإلهام لكثير من الناس الذين يعانون من هذا المرض.

وفي السياق، كانت حالة من الحزن عمت أرجاء بوليوود بعد أصابة بيندر بالمرض اللعين، لم يكن أحد يتوقع أن تلك الفتاة التي تبث الحيوية في أرجاء بوليوود، يمكن أن تكون نهايتها بتلك الصورة المأساوية، مع أشد أنواع السرطان، وهو سرطان الدم بمراحله الأخيرة.

من المشاهير الذين أعربوا عن صدمتهم، النجم شاروخان الذي كان من أوائل النجوم الذين خرجوا عن صمتهم، وقال: “سونالي لم تكن فقط ممثلة شاركتها العديد من الأعمال الناجحة، ولكنها طفلة شقية لم تهتم بأي شيء قد يتسبب في تعكير مزاجها، فهي قوية وإيجابية”.