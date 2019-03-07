شاهد.. عامر خان يلتقط سيلفي مع كلبه

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

عاد النجم عامر خان الذي أذهل الجمهور مرارا وتكرارا من خلال تقديم عدد من الأفلام ذات مغزى مثل dangal، و PK وlagaan، إلى Instagram بعد ما يقرب من شهر لنشر صورة سيلفي لطيفة له مع كلبه إيملي.

نشاهد النجم الذي يبلغ من العمر 53 عامًا في الصور ة التي نُشرت على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير، وهو يستمتع بحركة “إيملي”، في اللقطة التي كانت باللونين الأبيض والأسود.

كان آخر تحديث لحساب عامر على إنستجرام، بإعادة نشر صورة ضمت العمالقة الكبار أميتاب باتشان والممثلة الراحلة سرديفي وسلمان خان وعامر.

وقد التقطت الصورة منذ سنوات عندما قدم أميتاب باتشان عمل مع سريديفي، حيث وجود سلمان وعامر لحضور حفل موسيقي لأول مرة في استاد ويمبلي في لندن، إلى جانب مشاركته أيضا بعض الصور الجميلة لزوجته كيران راو وابنهما آزاد مع إيملي، وقد دشن عامر لأول مرة حسابه على الموقع العام الماضي خلال عيد ميلاده، ولديه حاليا 2.1 مليون متابع.

على جبهة العمل، شوهد عامر آخر مرة في فيلم Thugs Of Hindostan، والذي فشل فشلا ذريعا في شباك التذاكر، الفيلم من بطولة عامر وكاترينا كايف، وتألق أيضا أميتاب باتشان وفاطميا سنا شيخ.