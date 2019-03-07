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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
قال الممثل الهندي جون ابراهام يوم الاثنين 5 مارس إن فيلمه القادم “روميو أكبر وولتر” ليس مشروعا استعراضيا، وأبدى الفنان رغبته في الابتعاد عن تمثيل أو أنتاج أفلام من النوع الغنائي، باعتبار أن “الوقت” الآن لا يسمح بذلك.
جاءت تلك التصريحات لجون في لقاء جمعه بصحفيين، بحسب ما نقله موقع news18، وقال: “من المهم للغاية أن نصنع أفلامًا بقصص جيدة، إذا كان هناك غدًا فيلم وطني عظيم ، فأنا أحب أن أفعل مثل ذلك، لكنني لا أحب أن أقوم بأفلام غنائية، لست ضد أي عمل، أنا مؤيد للعلمانية فقط، اريد صنع افلام تعكس الطبيعة الحقيقية لهذا البلد”.
وأضاف جون إن التيمة الرئيسية لمشروعه الفني الجديد هو “التطرف” ومع ذلك، قال الممثل إنه لا يوجد خطأ في صنع أفلام عن أبطال الحرب، وعن ذلك تابع: “إذا نظرت إلى هوليوود ، ستجدها تصنع أفلام حرب رائعة وتمجد جنودها، فلماذا لا نستطيع ذلك؟ أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للهند و للجمهور.”
وفي السياق ذاته، بعد يوم من تأكيد الممثلة كانجانا رانوت أن المشاهير يجب أن يتكلموا عن القضايا المُلحة في الهند ، ردد الممثل جون ابراهام نفس التأكيدات من خلال ما نُشر في تلك المقابلة.
كان ابراهام قد بدأ تصوير فيلمه Romeo Akbar Walter الذي يضم الممثل اسكندر خير نجل أنوبام خير، في عام 2018 من إخراج روبي جريوال.
كانت هذه تفاصيل خبر جون أبراهام: يجب أن تكون هناك حرب ضد الارهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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