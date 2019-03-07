صديق سلمان خان متهم بالاعتداء الجنسي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تلقت الشرطة الهندية بلاغًا يتهم مانيش منهانا، الرئيس التنفيذي لجمعية سلمان خان الخيرية بالاعتداء الجنسي على عارضة أزياء.

وفي شكواها، زعمت أندريا ديسوزا، وهي عارضة تبلغ من العمر 33 عاما، ان مانيش منهانا اعتدي عليها جسديا في نوفمبر 2017، وقال أندريا ديسوزا للشرطة ان مانيش ضربها مما أدى إلى فقدان السمع في أذن واحدة.

واستنادا إلى شكواها التي حررتها في مخفر شرطة جامديفي في 4 مارس، اتهمت الشرطة ماندهانا بموجب القسم 325 (الذي يتسبب طوعا في إلحاق أذى خطير) بقانون العقوبات الهندي.

شاركت أندريا القصة بأكملها على شبكات التواصل الاجتماعي في أكتوبر 2015، قالت: “منذ عام 2013، كنت أتجول بين دبي ومومباي بحثًا عن العمل في الأفلام، وفي النهاية قمت بالاستقرار بمومباي في ديسمبر 2015.

وتبعت: “قابلت مانيش شخصيًا في ذلك الوقت، كنت على دراية بأنه متزوج، لكنه كذب لي قائلا إن زواجه كان من أجل العمل، وأن زوجته كانت تقيم معه من أجل أطفالهما، وأنا صدقته، لكنه انقلب على فجأة، واعتدى على، ثم ضربني على اذني وافقدني السمع فيها”.

يقود المتهم شركة ماندانا وهي تعمل في مجال المنسوجات والتي مقرها مومباي، وتشمل أيضا أعمال التصميم والغزل والصباغة والنسيج والتجهيز وتصنيع الملابس الجاهزة.

في عام 2013، أصبحت ماندانا mandhana العلامة التجارية الرسمية لتصنيع ملابس بشرية مرخص لها لتصميم وتصنيع وتوزيع جميع البضائع البشرية. وهم شركاء حصريون لجمعية “إنسان” التابعة لسلمان خان حتى 2028.