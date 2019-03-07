سليمان عيد يستعيد ذكريات التجنيد.. صورة قديمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري سليمان عيد جمهوره في صورة قديمة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

سليمان ظهر في الصورة أيام التجنيد والخدمة في الجيش، حيث كان برتبة ملازم أول، وحازت صورته على إعجاب عدد كبير من جمهوره، وإن كان مازحه البعض بسبب شكله في الصورة.

الفنان المصري سبق أن نشر صورة له من الجيش منذ فترة، وأكد أنه يحب ذكرياته هذه الفترة وأن لديه أصدقاء منذ أيام التجنيد إلى الآن.

وسليمان عيد فنان مصري من مواليد عام 1968، أكمل هذا العام خمسين عاما، بدأ حياته الفنية في نهاية الثمانينات، كانت مشاركته في فيلم «الإرهاب والكباب» بداية حقيقية له.

اشترك سليمان في عدة أعمال سينمائية ومنها: «النوم في العسل، همام في أمستردام، عزبة آدم، حين ميسرة، الباشا تلميذ، ابقى قابلني، بخيت وعديلة، جاءنا البيان التالي، فول الصين العظيم، حمادة يلعب، بوحة».

كان له عدة مشاركات في رمضان 2018 ومنها مسلسل «رسايل»، مع الفنانة مي عز الدين وخالد سليم، كما شارك في مسلسل «ربع رومي»، مع مصطفى خاطر وبيومي فؤاد، ومسلسل «كلبش»، ومسلسل «سرايا حمدين»، مع سامح حسين.