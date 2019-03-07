رحمة حسن تحصد التعليقات بطلة بالأبيض والأسود.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية رحمة حسن جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

صور رحمة كانت بالأبيض والأسود أظهرت جمالها من خلال فستان يظهر فتنتها، بينما عكست تسريحة شعرها البسيطة وماكياجها الناعم جاذبية من نوع خاص.

رحمة تلقت عدد كبير من تعليقات جمهورها التي تغزلت في جمالها البسيط والمتوهج، كما سألها الجمهور عن أعمالها القادمة.

يذكر أن آخر أعمال رحمة حسن فيلم “الرجل الأخطر”، والذي عرض بالسينمات في شهر يوليو الماضي مع الفنان سامح حسين، والفنانة هالة فاخر، والفنان إدوارد، وهومن تأليف جوزيف فوزي ومن إخراج مرقس عادل.

ورحمة حسن من مواليد عام 1988، وقدمت عدد من الأعمال الفنية الناجحة، شاركت في بدايتها من خلال فيلم «ألف مبروك»، ثم كان لها دور هام في فيلم «العالمي».

الفنانة الشابة استطاعت أن تجذب قطاع أكبر من الجمهور من خلال دورها في مسلسل «سابع جار»، والذي شارك ببطولته هاني عادل، شيرين، دلال عبدالعزيز، صفاء جلال، وأسامة عباس.

رحمة أثارت غضب عدد كبير من متابعيها بسبب صور جريئة لها قالت إنه تم تسريبها من خلال المصورة، واعتذرت عنها.