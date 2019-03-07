غادة عبدالرازق تجمع بين الماضي والحاضر في جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق لجلسة تصوير جديدة مع المصور الفني خالد فضة.

غادة ظهرت بلوك جديد جذاب، فظهرت في واحدة من الصور بلوك الأربعينات، فوضعت قبعة و«بيشة» على وجهها، بينما غير الماكياج من شكلها.

الفنانة المصرية ظهرت في لقطة أخرى وهي ترتدي ملابس عصرية وتحرر شعرها، وحازت صورها على إعجاب عدد كبير من الجمهور الذي تغزل فيها من خلال سيل من التعليقات.

غادة تعاقدت مؤخرا على مسلسل جديد لرمضان 2019 تحت عنوان «حدوتة مرة»، وهو من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد، اللذين يخوضان أولى تجاربهما في التأليف والإخراج، وستتعاون مع عدد من النجوم الشباب.

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق، ستخرج من السباق الرمضانى القادم بسبب خلافات بينها وبين الشركة المنتجة، إلا أنها تعاقدت مع المنتج طارق صيام مالك شركة “عرب سكرين” للمشاركة في الشهر الكريم.

غادة شاركت في السباق الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «ضد مجهول» مع عدد من الفنانين ومنهم أحمد سعيد عبدالغني وروجينا، دياب، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية في رمضان.