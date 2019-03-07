وعد تخرج عن المألوف بشعر «كيرلي» وفستان شفاف خلال إحيائها حفل زفاف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت الفنانة السعودية وعد بحفل زفاف خاص احيته لصالح إحدى العائلات السعودية، وحرصت على مشاركة متابعيها بصور من أجواء الحفل، استعرضت فيها إطلالتها.

وعد سرقت الأنظار، وغيرت من طلّتها المعتادة في الأفراح بالشعر الأملس، وحصلت على تسريحة «كيرلي» زادها جاذبية وحيوية، في الوقت الذي اختارت فيه فستان أزرق براق شفاف، وهي الإطلالة التي لاقت اعجاب أغلب متابعيها، بينما انتقدها البعض، ووصفوها بالجريئة، خاصة أنها تنتمي للمجتمع السعودي الذي مازال متمسكاً بالعادات والتقاليد المحافظة.

يُذكر أن وعد اطلقت مؤخراً أغنية جديدة، بعنوان «المشكلة»، وذلك ضمن خطتها الفنية التي تقوم على طرح أغنيات «سنجل» كل عدة أشهر، وهي من كلمات علي الفريداوي وألحان علي صابر، وتوزيع حسام كامل، كما طرحت أغنية شعبية باللهجة المصرية لأول مرة في تاريخها الفني، وهي أغنية «كاس العذاب»، وهي من تأليف الشاعر فضل الراوي، والملحن شادي، وتوزيع أسامة عبدالهادي.