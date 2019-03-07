تاتو منة جلال يحير جمهورها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يبدو أن الفنانة المصرية منة جلال قررت أن تنضم لنجوم التاتو وتساير الموضة مثلما فعلت ذلك العديد من الفنانات.

منة شاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي عبر موقع «أنستدرام»، في صورة جديدة لها ظهرت فيها عارية الظهر، حيث كشفت عن تاتو على كتفها.

الفنانة المصرية لم تعلق بشيء، واكتفت بقولها إنها تستعد لجلسة تصوير جديدة، وحازت الصورة على العديد من التعليقات، وتحير الجمهور في تفسير معنى الوشم ولم يفهمه.

بعض متابعي الفنانة انتقدوها بسبب انسياقها وراء الموضة، ورأوا أن الصورة جريئة وملفتة جدا، وعبروا عن ذلك من خلال تعليقاتهم.

منة تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم «الهجام»، مع الفنان أحمد عبدالله محمود، أحمد عبدالله محمود، نهى عابدين، عمر الشناوي، وائل عبدالعزيز، محمود فارس، منة جلال، دعاء رجب، محسن منصور، إنتاج أحمد السرساوي، إخراج مرقس عادل.

وكانت أحر أعمال منة فيلم “اللعبة الأخيرة”، والذي يعد أول فيلم قصير يعرض على موقع يوتيوب ويستعرض الفيلم فكرة الخيانة الزوجية بشكل مختلف، ومن المقرر أن تقوم الشركة المنتجة للفيلم بعرضه في أكثر من مهرجان.