ماكياج وعدسات لاصقة يغيران شكل راندا البحيري تماما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية راندا البحيري لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بشكل مختلف تماما عن المعتاد.

راندا نشرت الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وبدت بلوك مميز، حيث غير الماكياج من ملامحها تماما، وبدلها، كما استخدمت الفنانة العدسات اللاصقة التي أعطتها بريقا خاصا.

الفنانة الشابة أظهرت رشاقة جسدها من خلال فستان فضي يلتصق بها، بينما كومت شعرها لأعلى، وبدت في غاية الأناقة من خلال عدد من الإكسسوارات وتاج بسيط على رأسها.

صور راندا حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور الذي تغزل فيها من خلال سيل من التعليقات عبر حسابها الخاص، وأشاد الجمهور بجمال فستانها وماكياجها الملفت.

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة المصرية راندا البحيري مؤخرًا في الجزء الثاني من مسلسل “الأب الروحي”،والذي حققت به نجاحًا كبيرًا.

المسلسل شارك في بطولته الفنان أحمد عبدالعزيز، سوسن بدر، دنيا عبدالعزيز، محمود الجندي، محمد رياض، عبير صبري، وفاء سالم، إيهاب فهمي، محمد عز، محمد عادل، عمر الشناوي، عمرو صحصاح، من تأليف هاني سرحان، وإخراج تامر حمزة.