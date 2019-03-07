الكويتية شوق الهادي ترتدي فستان ياسمين صبري.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرصت الفنانة الكويتية شوق الهادي على حضور الحفل الذي أعدته مواطنتها الفنانة أحلام حسن في أحد الفنادق الكبرى، احتفالا بحصولها على الدكتوراة من كلية الآداب جامعة الإسكندرية.
شوق حضرت الحفل بصحبة شقيقتها الفنانة فرح الهادي، وقد أطلت بفستان بيج طويل نحت قوامها، من توقيع المصمم يوسف الجسمي “جسميكو”.
فستان شوق كانت قد ارتدته قبلها الفنانة ياسمين صبري أثناء حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثانية أواخر شهر سبتمبر الماضي.
إلا أن تنسيق إطلالة الفنانتين كانت مختلفة، فقد نسقت شوق مع الفستان حقيبة سوداء كبيرة، وأسدلت شعرها في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج ترابي قوي.
بينما نسقت ياسمين الفستان مع حقيبة بيضاء صغيرة، وجمعت شعرها للخلف في تسريحة كلاسيكية، وتزينت بمكياج كثيف ومجوهرات ماسية رقيقة.
يذكر أن الحفل حضره أيضا عدد من نجمات الخليج، الفنانة أمل العوضي، والإعلامية حليمة بولند، والفنانة زهرة عرفات، والفنانة فاطمة الصفي، والفنانة غدير السبتي.
كما حضرت الفنانة نور الغندور، والفنانة لمياء طارق، والفنانة شيماء علي، والفنانة شيلاء سبت، والفنانة عبير أحمد، وغيرهن.
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