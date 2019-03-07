عاصي الحلاني يُقبل يد نجله على المسرح.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعرب النجم اللبناني عاصي الحلاني عن فخره واعتزازه بنجله الوليد، وخاصة بعد أن اثبت الأخير موهبته الغنائية للجميع، وفاز بالمركز الأول ببرنامج «ديو المشاهير» المنتهي حديثاً بموسمه السادس.

فارس الأغنية اللبنانية شارك محبيه بمقطع فيديو مؤثر من أجواء حفل شارك الأب والأبن في احيائه، وفيه ظهر الحلاني يُقبل يد نجله على المسرح خلال تقديمهما أغنية «عم يسألوا»، وهو أول عمل غنائي احترافي في مسيرة الوليد.

الحلاني كتب معلقا على الفيديو بكلمات من الأغنية: «ما عرفوا اني من دونك صعبة عمري كملو عم يسألوا هيدي احلى مشاعر عشتها بحياتي، الله يخلي اولادكم ويحفظهم» حيث تفاعل فانز النجم اللبناني مع الفيديو، وهنأوه بنجاح نجله، متمنيين له مزيد من النجاح والتوفيق.

يُذكر أن عاصي الحلاني صرح مؤخراً أن أغنية «عم يسألوا» كان من المفترض أن تكون له، إلا أنه قرر أن يغنيها الوليد، حيث فاجأ النجم اللبناني ابنه، وقرر طرحها بصوته كهدية بعد فوزه بـ«ديو المشاهير».

من ناحية أخرى، طرح عاصي الحلاني كليب جديد لأغنية «شو بخاف عليكي» والتي صورها بعدسة المخرج عادل سرحان بالمكسيك، والأغنية من كلمات حسن عباس، وألحان باسم يحيى.