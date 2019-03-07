بالفيديو- كليب عاصي الحلاني الجديد مزيج من الفرح والالوان

طرح فارس الغناء العربي عاصي الحلاني فيديو كليب أغنية “شو بخاف عليك” على قناة روتانا الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الاغنية أطلقها “الحلاني” أواخر تشرين الأول 2018 وهي من كلمات حسن عباس، ألحان باسم يحيى وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني. وأحب ان يوثقها على طريقة الفيديو كليب، فصورها في مدينة كانكون المكسيكية مع المخرج عادل سرحان.

أطل “الحلاني” في الكليب وهو يغني “شو بخاف عليكي” وسط مجموعة من الجميلات.

الكليب مليء بالفرح والالوان والطاقة الايجابية خاصة انه صوّر ضمن اجواء صيفية على شاطئ البحر في المكسيك.

من جهة اخرى، صور عاصي في القاهرة حلقة شيقة لصالح تلڤزيون “النهار” “القاهرة والناس” ضمن برنامج “عائشة شو” على ان تعرض قريباً.

نذكر ان عاصي الحلاني يعمل على ألبومه المقبل كي يصبح جاهزاً للطرح قريباً حيث يضم أغنيات مصرية، لبنانية وبدوية لارضاء جميع الاذواق.