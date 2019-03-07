جان يمان في لبنان الشهر المقبل.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بات شبه مؤكد أن الفنان التركي الشاب جان يمان نجم مسلسل "الطائر المبكر" سيزور لبنان قريبًا، وتحديدًا في شهر نيسان المقبل، وذلك من أجل حضور حفل توزيع جوائز الموريكس دور.

وكشفت بعض المصادر أن مفاوضات جرت مؤخرًا بين منظمي الحفل والنجم التركي الشاب، الذي حقق شهرة واسعة في الوطن العربي مؤخرًا، وبالفعل نجحت هذه المفاوضات وسيتواجد يمان في الحفل، بالإضافة لعدد من نجوم تركيا، لم يتم الكشف بعد عن أسمائهم.

واستطاع يمان تحقيق نجاح كبير بسبب دوره في القصة الرومانسية الكوميدية، التي تجمعه بالفنانة ديميت أوزدمير ضمن أحداث المسلسل، حتى أن شائعات الحب والارتباط ترافقهما باستمرار بسبب الانسجام الكبير الذي أظهراه من خلال دورهما.

وبالرغم من نفيهما المستمر، فإن تواجدهما الدائم مع بعضهما يُعيد انتشار هذه الشائعة، والتي يصرّان على نفيها وإنكارها في كل مرة وتأكيد صداقتهما.

يُذكر أن حفل الموريكس دور كان من المقرر أن يتم عرضه يوم الأحد 7 نيسان على قناة إم تي في اللبنانية مباشرة، إلا أنه تم تغيير الموعد ليصبح يوم السبت 6 نيسان بسبب رغبة القناة.

ويتواجد في الحفل والذي يتم من خلاله تكريم عدد من نجوم الفن على أعمالهم، عدد من مشاهير العرب والأتراك.