لماذا حذفت ماغي بو غصن صورتها بالبشرة السمراء؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن عن سر الصورة التي نشرتها عبر صفحتها على إنستغرام، والتي ظهرت فيها ببشرة سمراء، وسارعت إلى حذفها بعد دقائق.

وقالت ماغي لـ"فوشيا"، إن الصورة جاءت من وحي مسلسل ستشارك فيه خلال دراما رمضان 2019، كاشفة عن دورها فيه، والقصة التي سيجسّدها العمل.

وبشأن الهجوم الذي تتعرض له بين الحين والآخر؛ أكدت الفنانة اللبنانية أن المقربين منها وزملاءها في العمل هم من يحق لهم التحدث عن شخصيتها، وانتقادها في حال أخطأت، بينما من يهاجمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهي لا تكثرت لهم، مشيرة إلى أن للنجاح ضريبة، وتنزعج من ردود الفعل، لكن حصانتها تكون بأعمالها الناجحة.