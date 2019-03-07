لطيفة تشكو استغلال اسمها في تونس

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: شكت الفنانة التونسية لطيفة من قيام إحدى الجهات باستغلال اسمها وصورتها لحفلٍ ليس لها علاقة به. وكتبت مغردة عبر "تويتر": "إلى كل جمهوري في تونس أؤكد لكم عدم وجودي الليلة في ما يسمي بقاعة Billionaire وأوعدكم بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا المكان والمسئولين عنه وكل من يستغل صورتي بهذا الشكل بدون علمي .. ولنا لقاء قريب إن شاء الله في تونس".

ونشرت لطيفة صور لها مع دعوة حفل بتاريخ أمس بوقت كانت تنشغل فيه بالترويج لحلقة الفنان زياد برجي في برنامجها "حكايات لطيفة" الذي يُعرض أسبوعياً على الشاشات.

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