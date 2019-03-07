جنات تُسجِّل جديدها "دموع وبكيت"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: سجلت الفنانة المغربية جنات أغنيتها الجديدة "دموع وبكيت" من كلمات جمال الخولي وألحان رامي جمال، والتي ستكون ضمن ألبومها الذي يحمل 12 أغنية ومن المقرر طرحه بالأسواق خلال موسم الصيف المقبل على أقصى تقدير.

يُذكر أنها غابت لمدة ثلاث سنوات عن سوق الألبومات، وهي تعكف على اختيار باقي أغانيه، وستطلقه عبر شركة روتانا التي تستمر بتعاونها معها.