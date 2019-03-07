ميرهان حسين كسولة ومغرورة في "قيد عائلي"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أوشكت الفنانة ميرهان حسين على الإنتهاء من تصوير دورها في مسلسل "قيد عائلي" المقرر عرضه خلال الأسبوع المقبل على الشاشات وسينتهي عرضه قبل رمضان. وهي تُجسِّد فيه شخصية سمر، زوجة هشام الخولي الذي يقوم بدوره رامي وحيد الابن الاصغر لرجل الاعمال فضل الخولي الذي يقوم بدوره الفنان عزت العلايلي.

وتظهر في أحداث العمل كفتاة جميلة زاد وزنها قليلاً بعد الزواج، ورغم أنها مسؤولة عن المنزل. إلا أنها كسولة قليلاً وتعتمد على الآلات وعلى من يساعدها، لكونها تميل إلى الراحة والاستجمام، كما أنها مغرورة قليلاً، وتحب الأناقة وتذهب دائما إلى مصفف الشعر. كما أنها ترى نفسهاأجمل النساء وأكثرهن أناقةً، ولديها كيداً خفياً لمن حولها، ستظهر تفاصيله في الصراعات التي تحدث في العمل.

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