بعد غياب نمط مسلسلات الأكشن عن الدراما المصرية عودة الإثارة والتشويق في رمضان من خلال "قمر هادي" و"علامة استفهام"

تحمل مسلسلات رمضان المقبل العديد من القصص والحكايات , ويشترك في بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانيين والنجوم ، وتتنوع هذه المسلسلات باختلاف مواضيعها , فمنها الرومانسي والاجتماعي والأكشن والتشويق والإثارة وهي المسلسلات التي تميز بها الممثل يوسف الشريف خلال السنوات الماضية مثل "الصياد" ، "لعبة إبليس" ، "رقم مجهول" ، "إسم مؤقت" و"كفر دلهاب" , وبعد أن اختفى الشريف عامين متتاليين, تظهر هذه النوعية من المسلسلات من جديد من خلال مسلسل "علامة إستفهام" لمحمد رجب ومسلسل "قمر هادي" لهاني سلامة .

ويشارك محمد رجب في بطولة "علامة استفهام" , مجموعة كبيرة من الفنانيين , منهم هيثم أحمد زكي، ميرهان حسين , وتدور أحداث العمل حول طبيب نفسي يمارس حياته بشكل طبيعي وفي عمله أيضًا حتى يقع على أحد المشاكل المهمة ويحاول كشف اللغز وفجأة يتعرّض لعدد من المواقف التي تعرض حياته للخطر .

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ويقدم هاني سلامة أيضًا مسلسله "قمرهادي" , حيث تدور أحداثه حول شاب ناجح يعيش قصة حب مع فتاة وتسير حياتهما بشكل طبيعي حتى تدخل في حياته مشكلة كبيرة ولغز كبير يحاول الكشف عنه بعد سلسلة من المواقف , ويشارك هاني سلامة في بطولة قمر هادي محسن محي الدين وحمزة العيلي وداليا مصطفى وتعتبر مسلسلات الأثارة والتشويق هي المسلسلات الأكثر مشاهدة من قبل الجمهور , نظرًا لأحتوائها على مجموعة من الألغاز.

و قدم عدد من نجوم الفن هذه المسلسلات كان آخرهم غادة عبد الرازق في مسلسل "ضد مجهول" وحقق نجاحًا كبيرًا مثلما حققته في مسلسل "مع سبق الإصرار" عام 2012 , وتستمر شركات الإنتاج في صناعة مثل هذه المسلسلات على مدار العام , فنجد ظهور عدد لابأس به منها مثل "الكبريت الأحمر" ، حجر جهنم ، اختيار إجباري

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