أبطال "فلانتينو" يظهرون بشكل جديد رمضان المقبل

يظهر نجوم ونجمات مسلسل "فلانتينو" الذي يجري تصويره حاليا ويقوم ببطولته عادل إمام للعرض في رمضان المقبل، بشكل جديد، فمثلا تظهر الفنانة دلال عبدالعزيز وهي زوجة عادل إمام، في المسلسل سيدة ترتدي نظارة كبيرة وتغطي رأسها وترتدي دائما ملابس رسمية.

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يظهر ابن عادل إمام في المسلسل وهو طارق الإبياري، كشاب يرتدي نظارة أيضا ويربي لحيته ويرتدي ملابس ناس كبار في العمر لا تتناسب مع عمره في العمل، أما ابنة عادل إمام في العمل وهي الممثلة الشابة "هدى المفتي" تظهر بشكل مختلف إذ تظهر أيضا ترتدي نظارة وترتدي ملابس لا تليق مع عمرها كفتاة مثل فتيات جيلها.

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