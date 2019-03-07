نجوم الفن يهنئون محمد الصغير على جائزة الأوسكار كأحسن مصفف شعر عالمي

هنأ عدد من الفنانات مصفف الشعر محمد الصغير وذلك بعد حصوله على جائزة الأوسكار كأحسن مصفف شعر عالمي في عام 2019 وهذه الجائزة التي منحتها له إحدى المؤسسات الأميركية المتخصصة في عالم الجمال له منذ أيام ومن النجمات اللاتي هنأن الصغير هن يسرا ، وليلى علوي والمخرجة إيناس الدغيدي.

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