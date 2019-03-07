الإعلامية بوسي شلبي تهنأ الفنانة سهير رمزي بعيد ميلادها

نشرت الأعلامية بوسي شلبي صورة تجمعها بالفنانة سهير رمزي وذلك عبر حسابها بالإنستغرام أثناء الأحتفال بعيد ميلاد سهير رمزي ، وكتبت على الصورة "كل سنة وإنتي طيبة ياسوسو". وتعتبر سهير رمزي من أهم الفنانات في فترة السبعينات وقد قدمت مجموعة من الأفلام السينمائية منها البنات عايزة إيه ، ثرثرة فوق النيل ، 24 ساعة حب ، شفاه غليظه ، المطارد ، وفي التليفزيون قدمت مجموعة من المسلسلات أهمها مسلسل زينب والعرش مع محمود مرسي وكمال الشناوي.

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