هالة صدقي توجه الشكر لمهرجان شرم الشيخ على تكريمها

وجهت الفنانة هالة صدقي عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" الشكر لإدارة مهرجان شرم الشيخ على تكريمها حيث كتبت قائلة "شكرا مهرجان شرم الشيخ على التكريم وشكر المخرج الكبير مجدي أحمد على رئيس المهرجان" الجدير بالذكر أنه تم تكريم الفنانة هالة صدقي عن مشوارها السينمائي وهالة قدمت على مدار مشوارها الفني مجموعة من الأفلام منها يادنيا ياغرامي ، إستغاثه من العالم الآخر ، فخ الجواسيس ، قلب الليل ، هي فوضى وغيرها من الأعمال. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : هالة صدقي تتحدث عن مشاركتها في مسلسل "الضاحك الباكي" هالة صدقي تستعد لاستئناف دورها في " بركة"

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