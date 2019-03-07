الفنانة ياسمين رئيس تخرج من بطولة مسرحية "الملك لير"

خرجت الفنانة ياسمين رئيس من بطولة مسرحية "الملك لير" والذي يقوم ببطولتها الفنان يحيى الفخراني وفاروق الفيشاوي وجاري البحث عن ممثلة تقوم بدور الإبنه الصغرى في العمل. الجدير بالذكر أن ياسمين رئيس خضعت لبروفات العمل شهرا كاملا وقبلها رشحت أيضا الممثلة نهى عابدين وأيضا خرجت ،والدور التي كانت ستلعبه ياسمين رئيس هو في الأساس الدور التي كانت تلعبه ريهام عبد الغفور في العرض الأول للمسرحية للمسرحية عام 2002 ثم بعد ذلك قدمت الشخصية مروة عبد المنعم. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - ياسمين رئيس توضّح طبيعة دورها في فيلمها الجديد "لص بغداد" - يحيى الفخراني "سعيد" بتكريمه في مهرجان المسرح العربي

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